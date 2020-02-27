Турецкий беспилотник ANKA Турецкий беспилотник ANKA Фото: Xinhua/Global Look Press

Сирийские силы ПВО cбили турецкий боевой беспилотник «Анка» в идлибской зоне деэскалации. Российские военные считают, что турки собирались ударить по позициям армии Сирии.

Беспилотный летательный аппарат вооружённых сил Турции в ударном снаряжении утром 25 февраля вошёл в воздушное пространство Сирии, нарушив государственную границу, — уточнил российский контр-адмирал Олег Журавлёв.

По информации ТАСС, беспилотник готовился атаковать район Маарзаф, где размещены правительственные войска, лояльные президенту Башару Асаду.

Как писал NEWS.ru, турецкая армия заняла север Сирии и поддерживает местную оппозицию, включая радикальных исламистов. Военные обмениваются ударами с войсками Асада — союзника России.

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