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Беспилотник ВВС Израиля атаковал транспортное средство в сирийской провинции Кунейтра, в районе Голанских высот. В результате операции один человек погиб.

Один мирный житель погиб в результате удара израильского БПЛА по его машине к югу от поселения Хадер в провинции Кунейтра, — передаёт телеканал «Аль-Ахбар». Накануне армия еврейского государства заявила, что...