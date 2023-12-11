Сирийские ПВО отразили израильскую ракетную атаку на Дамаск

Фото: Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны Сирии перехватили несколько израильских ракет в воздушном пространстве Дамаска, передает агентство SANA со ссылкой на представителя командования сирийских вооруженных сил. По его словам, нападение произошло в ночь на понедельник, около 23:05 по местному времени (совпадает с московским), со стороны оккупированных Голанских высот.

Агрессивное нападение на наши военные позиции было совершено в ночь на понедельник, примерно в 23:05, противник нанес удары по столице со стороны оккупированных Голанских высот. Сирийские ПВО сумели отразить атаку, сбив несколько вражеских ракет. В результате обстрела нанесен материальный урон, потерь среди личного состава нет, — заявил представитель командования вооруженных сил Сирии.

Последний раз израильские ВВС атаковали Дамаск 2 декабря. В тот раз целью был выбран пригород Сейида-Зейнаб, который считается базой для шиитских формирований, поддерживающих правительственные войска. Сообщалось о гибели двух иранских советников и ранении еще семи.

26 ноября при авиаударе по Дамаску международный аэропорт города был поврежден. Министерство транспорта вынуждено было перенаправить регулярные рейсы в аэропорты Алеппо и Латакия из-за повреждений взлетно-посадочных полос.