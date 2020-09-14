Сирийские курды обсуждают разделение власти в Заевфратье

https://static.news.ru/photo/38fcb628-f69a-11ea-9cb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak Souici/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Курдский национальный совет обсуждает с Сирийским демократическим советом механизм управления частью территорий Сирийской Арабской Республики, рассказал NEWS.ru источник, близкий к парламенту Иракского Курдистана.

Курдский национальный совет (КНС), идейно и экономически связанный с кланом Барзани в иракском Эрбиле, возобновил диалог с Сирийским демократическим советом, органом курдско-арабского альянса «Сирийские демократические силы». Встречи в Хасаке были приостановлены 29 августа после того, как у двоих членов КНС диагностировали коронавирус.

Основная тема возобновившегося раунда переговоров — консенсусный механизм самоуправления в курдских областях восточной Сирии, то есть без включения в него арабских провинций Ракка и Дейр-эз-Зор, — отметил собеседник NEWS.ru.

По его словам, ситуацию осложняют позиции «Демократического союза» и Рабочей партии Курдистана (РПК), которые препятствуют договорённостям.

В свою очередь источник NEWS.ru в РПК заявил, что компромисс не был достигнут лишь из-за установок КНС, который пытается «чересчур транслировать турецкое влияние».

В «Демсоюзе» готовы дать работать КНС в Сирии и даже согласны, чтобы он проводил выгодную Анкаре повестку, но речь идёт о присоединении КНС к существующей системе управления, а не о формировании чего-то нового только из-за того, что КНС и Турция так хотят, — отметил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что курдская Партия будущего Сирии провела заседание в Ракке, на которой впервые присутствовали представители политических партий и племён из Идлиба, Хамы и Хомса. Одновременно с этим в Хасеке было объявлено о создании Фронта мира и свободы — политической структуры, основными участниками которой стали КНС и движение «Завтра Сирии» известного оппозиционера Ахмеда Джарбы.