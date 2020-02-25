https://static.news.ru/photo/920c5336-57ad-11ea-a049-fa163e074e61_660.jpg Сергей Вершинин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курды в Сирии должны решать свои проблемы, включая вопрос будущего конституционного устройства САР, путём взаимодействия с руководством Арабской Республики. Об этом заявил в интервью NEWS.ru замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Через диалог с Дамаском, с центральным правительством курды должны решать свои проблемы и быть услышанными в том, что касается будущего Сирии, включая конституционное устройство, — отметил дипломат.

Он добавил, что Россия учитывает решения международного сообщества, резолюцию СБ ООН 2254, а также вопрос того, что в политическом урегулировании должны принимать участие все сирийцы.

Курды в Сирии — это отдельная проблема. Мы уже не раз говорили, я повторю, что мы рассматриваем курдское население Сирии как очень важную часть сирийского народа, сирийской нации, — заключил замглавы МИД РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, дипломат заявил, что в России с пониманием относятся к затруднениям Турции по размежеванию умеренной оппозиции и террористов в Идлибе.

Полностью интервью Вершинина будет опубликовано на сайте NEWS.ru.