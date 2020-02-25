Курды в Сирии должны решать свои проблемы, включая вопрос будущего конституционного устройства САР, путём взаимодействия с руководством Арабской Республики. Об этом заявил в интервью NEWS.ru замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Через диалог с Дамаском, с центральным правительством курды должны решать свои проблемы и быть услышанными в том, что касается будущего Сирии, включая конституционное устройство, — отметил дипломат.
Он добавил, что Россия учитывает решения международного сообщества, резолюцию СБ ООН 2254, а также вопрос того, что в политическом урегулировании должны принимать участие все сирийцы.
Курды в Сирии — это отдельная проблема. Мы уже не раз говорили, я повторю, что мы рассматриваем курдское население Сирии как очень важную часть сирийского народа, сирийской нации, — заключил замглавы МИД РФ.
Как ранее писал NEWS.ru, дипломат заявил, что в России с пониманием относятся к затруднениям Турции по размежеванию умеренной оппозиции и террористов в Идлибе.
Полностью интервью Вершинина будет опубликовано на сайте NEWS.ru.
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