https://static.news.ru/photo/b2f37080-d697-11e9-99e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua

Выставка технологий, в которой приняли участие, в основном, студенты, прошла в сирийской столице.

Глава бюро патентов страны Истин Акль рассказал, что многие изобретения были сделаны для сельского хозяйства, медицины и пищепрома, что актуально для восстанавливающихся городов. Инвесторов заинтересовали некоторые проекты, например, проект мини-пекарни будет воплощён в жизнь уже в этом году, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». По его словам, остаются некоторые очаги напряжённости, но они сохраняются только на территориях, не подконтрольных сирийскому правительству.