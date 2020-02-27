Сирийская авиация нанесла авиаудар по расположению войск Турции в провинции Идлиб. Об этом рассказал Рахми Доган, губернатор соседней турецкой провинции Хатай.
По его словам, при атаке с воздуха погибли 22 военных Турции. Ещё несколько человек получили ранения, они доставлены на родину,
Ранее NEWS.ru сообщал, что 26 февраля два турецких солдата погибли, ещё двое получили ранения в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб. При этом не указывалось, кто именно провёл авианалёт на расположение военнослужащих Турции.
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