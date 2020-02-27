https://static.news.ru/photo/23f0bffe-59b0-11ea-bc86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Сирийская авиация нанесла авиаудар по расположению войск Турции в провинции Идлиб. Об этом рассказал Рахми Доган, губернатор соседней турецкой провинции Хатай.

По его словам, при атаке с воздуха погибли 22 военных Турции. Ещё несколько человек получили ранения, они доставлены на родину, сообщает телеканал NTV.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 26 февраля два турецких солдата погибли, ещё двое получили ранения в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб. При этом не указывалось, кто именно провёл авианалёт на расположение военнослужащих Турции.