https://static.news.ru/photo/646f8166-5ba2-11ea-bbea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Muhammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование сирийской армии сообщило о закрытии воздушного пространства над Идлибом. В ведомстве подчеркнули, что все цели, замеченные в воздухе, будут считаться вражескими и сбиваться.

Командование вооружённых сил заявляет о закрытии воздушного пространства для самолётов и любых беспилотных аппаратов над северо-западом Сирии и особенно над провинцией Идлиб, — цитирует РИА Новости заявление военных.

Ранее сообщалось, что 1 марта над Идлибом турецкая армия сбила военный самолёт в Сирии. В данное время пока нет информации о том, было это сирийское или российское воздушное судно.

Ситуация в Сирии обострилась после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли 36 турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену». Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут встретиться для обсуждения ситуации 5 или 6 марта.