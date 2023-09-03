Сирийская армия отразила атаку боевиков на западе Алеппо

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Армия Сирии предотвратила атаку террористов на западе Алеппо, передает Prensa Latina. Бандформирования атаковали двумя бригадами террористов-смертников в 400 километрах к западу от города Алеппо.

Большинство нападавших были террористами-иностранцами. Сирийские ВС обстреливали атакующих экстремистов из артиллерии и ракет. В Идлибе армейские подразделения уничтожили с помощью тяжелой артиллерии террористические объекты на юге.

Телеканал Al Mayadeen сообщал, что военные Сирии атаковали позиции боевиков в Алеппо и Идлибе после того, как экстремисты нарушили режим прекращения огня в северной зоне деэскалации. По данным канала, члены «Джебхат ан-Нусры» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) пытались захватить Кфар-Тааль и Кфар-Имму, при отражении атаки погибли пятеро сирийских военных.

При этом в Эль-Махмудии и Араб-Хасане атаку предприняли боевики вооруженной оппозиции, которым оказала поддержку турецкая артиллерия, обстреляв оборонительные рубежи армии САР в Маарет-эн-Наамане и Кфар-Нобуле в южной части провинции Идлиб.

2 сентября замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Вадим Кулить в ходе брифинга сообщил, что международная коалиция во главе с США за прошедшие сутки 10 раз нарушила договоренности с российской стороной в связи с несогласованными полетами беспилотников. Кулить отметил, что за август зафиксировали 478 таких случаев нарушений.