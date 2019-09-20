https://static.news.ru/photo/630379b6-dc60-11e9-9c71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Сирийским военным удалось перехватить беспилотник, который нёс кассетные бомбы, на юго-западе страны.

Инцидент произошёл над районом Джебель-эш-Шейх. Армия засекла беспилотник, а затем сбила. Сейчас сапёры пытаются обезвредить его.

Кроме того, спецслужбы САР обнаружили оружие, боеприпасы, лекарства, продовольствие, а также израильскую технику в деревне Барика, передаёт РИА Новости .

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что Москва, Анкара и Тегеран взяли на себя «ответственную миссию гарантов сохранения сирийского государства». Он назвал Пятую трёхстороннюю встречу глав государств — гарантов Астанинского процесса «саммитом уверенных в себе и в своих силах лидеров», писал News.ru.