Политика сирийского правительства по поддержанию национальной валюты может не встретить понимания даже в лоялистских кругах. На такие выводы наталкивают последние меры официального Дамаска, который распорядился «сажать» на семь лет тех, кто проводит операции с использованием денег других государств. Под запрет попало и распространение информации, которая «подрывает уверенность в государственной валюте».

Меры, которые приняло сирийское правительство, по времени совпали с очередным мощным падением нацвалюты. В последние недели сирийский фунт на чёрном рынке упал до 1200 единиц за доллар, несмотря на официальный курс, установленный на уровне 434. До начала сирийского вооружённого конфликта в 2011 году курс доллара достигал 47 фунтов. Президент Башар Асад нынешним указом распорядился не только отправлять на семь лет в тюрьму тех, кто рассчитывается в иностранной валюте, но и тех, кто говорит о том, как слаб сирийский фунт. Наказание будет применяться даже для участников тех сделок, которые совершаются с использованием драгоценных металлов.

Эксперты среди причин кризиса выделяют международные санкции против сирийского правительства, ущерб, который нанесли боевые действия национальной промышленности, и панику сирийских граждан, отправляющих свои финансы за границу.

Проправительственные экономисты предпочитают обвинять в сложившемся кризисе введённые США и ЕС ограничения против официального Дамаска. Тем не менее трудно не признать, что девальвация сирийского фунта — результат неэффективности местного правительства. Дело усугубляется кризисом ликвидности в соседнем Ливане, который долгое время служил каналом обмена валюты. По некоторым данным, около 80% обеспеченных сирийцев держали свои сбережения в ливанских банках. Положение в соседней стране усугубила своя кризисная ситуация, которая сопровождалась антиправительственными выступлениями. В итоге с функционированием банков в Ливане возникли серьёзные проблемы.

Ливанский кризис закрыл для Сирии дверь к доллару, — сказал порталу Middle East Eye бывший сирийский банкир на условиях анонимности.

По словам экономистов, которые знакомы с сирийскими реалиями, Иран вложил сотни миллионов долларов в истощённые резервы Сирии. Однако это нисколько не помогло — экономика САР нуждается в реформах и открытости.

Разрешить ситуацию правительство неоднократно пыталось при помощи займов. Допустимо считать, что кредитная линия была открыта и Россией. Однако инсайдеры арабской прессы неоднократно говорили, что российская сторона требует свои деньги назад. Глава созданного на территории Турции временного сирийского правительства Абдуррахман Мустафа заявил, что внешний долг сирийского режима давно превысил $200 млрд.

Абдуррахман Мустаф STMAbdurrahman/twitter.com

Производство находится на крайне низком уровне, валютные резервы режима истощились, а текущая ситуация с задолженностью также сыграла немалую роль в этом резком спаде, — сказал оппозиционный политик.

Мустафа обращал внимание на тот факт, что ежемесячные зарплаты в провинциях, которые находятся под контролем сирийской правительственной армии, снизились примерно до $50.

Впрочем, политика президентского дворца не встречает понимания даже среди сторонников Асада, отмечает эмиратское издание The National. После того как помощница сирийского президента Бусейна Шаабан заявила, что экономика Арабской Республики сейчас «в 50 раз лучше, чем в 2011 году», бывший министр сельского хозяйства Нуреддин Мона назвал её высказывания «шокирующими и удивительными». Такие оценки «трудны для принятия в нашей стране, которая кровоточит в течение почти восьми лет», сказал экс-министр. Сирийский активист Садек Аббара заявил в разговоре с журналистами, что Шаабан «просто повторила то, что говорил её начальник».

В общем, до тех пор, пока сирийский аппарат безопасности сохраняет лояльность Асаду, а его сотрудники извлекают выгоду из военного положения в стране, ситуация будет сохраняться, а у официального Дамаска будут инструменты для подавления критики. Однако как это поможет реконструкции страны, о которой бодро рапортуют лояльные Асаду эксперты, неясно.