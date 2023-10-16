Сирены воздушной тревоги прервали заседание кнессета в Иерусалиме

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Заседание парламента Израиля было остановлено из-за прозвучавшей в Иерусалиме сирены, предупреждающей о возможном ракетном ударе, пишет газета Haaretz. В Сети появились кадры из здания кнессета, запечатлевшие момент, когда депутаты услышали вой сирен и в спешке стали покидать правительственное помещение.

Заседание кнессета останавливается из-за сирен, предупреждающих о ракетном обстреле в Иерусалиме, — говорится в сообщении.

Ранее группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом палестинского движения ХАМАС, заявила о нанесении ударов по Тель-Авиву. Там отметили, что это стало «ответом на массовые убийства» Израилем мирных палестинцев.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет непросто победить палестинское движение ХАМАС. Он подчеркнул, что на данный момент было призвано около 360 тысяч резервистов, но даже численное преимущество не оказывает большое влияние на успехи ЦАХАЛ в зоне боевых действий.

Ранее в Сети появилась информация, что тела погибших людей в секторе Газа складывают в грузовики, предназначенные для перевозки мороженого. На опубликованной в соцсетях видеозаписи мужчина в санитарном халате рассказал, что такие меры принимаются из-за переполненности моргов.