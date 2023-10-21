Симоньян сообщила о гибели 12 членов семьи оператора RT в Газе

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

В результате обстрелов сектора Газа погибли 12 членов семьи оператора RT Халеда Эльдерры, написала в своем Telegram-канале главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Она отметила, в частности, что в результате две девочки трех и пяти лет остались без отца.

У нашего оператора Халеда Эльдерры погибли 12 членов семьи после израильских обстрелов сектора Газа. Среди погибших — брат Халеда, две сестры, четыре племянника, тетя и двоюродные племянники, — написала Симоньян.

Ранее сообщалось, что число погибших в секторе Газа с начала эскалации конфликта с Израилем достигло 4137 человек, более 13 тысяч пострадали. Кроме того, на Западном берегу Иордана погиб 81 палестинец, более 1400 ранены. По информации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в анклаве разрушены, повреждены или непригодны для проживания по меньшей мере 30% жилых домов. Также отмечалось, что больницы работают на грани возможностей, а сотни людей «оказались в ловушке под обломками».

В ночь на 20 октября греческий телеканал ERT сообщил о разрушении церкви Святого Порфирия в Газе в результате удара со стороны Израиля. По его данным, в храме было около 50 человек. По последней информации, в результате погибли девять человек.