Силы ПВО Израиля сбили запущенную из Ливана ракету «земля — воздух»

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Израильские вооруженные силы перехватили ракету класса «земля — воздух», выпущенную с ливанской территории по беспилотному летательному аппарату Израиля, сообщила армейская пресс-служба. В ответ на инцидент военно-воздушные силы Тель-Авива нанесли удар по району, откуда была произведена ракетная атака.

Некоторое время назад силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили ракету класса «земля — воздух», запущенную из Ливана по БПЛА Армии обороны Израиля, — заявили в оборонном ведомстве.

Telegram-канал «Рыбарь» ранее сообщил, что «Хезболла» продолжает обстрелы Израиля с территории Ливана, не вмешиваясь полноценно в конфликт, чтобы сохранить необходимый градус напряжения. По его информации, члены движения присоединятся к войне в момент, когда эскалация достигнет нового уровня и начнется сухопутная операция. Военкор подчеркнул, что ЦАХАЛ будет вынужден отказаться от зачистки сектора Газа, если в конфликт вмешается «Хезболла».

Российский политолог Дмитрий Родионов ранее заявил, что страны Запада негативно относятся к идее Израиля о проведении наземной операции в секторе Газа. Он также подчеркнул, что открытие «второго фронта» против ливанского движения «Хезболла» спровоцирует вступление Ирана в конфликт.