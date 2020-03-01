https://static.news.ru/photo/e9a0169a-5c6d-11ea-b060-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Muhammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сирийское военное командование направило в провинцию Идлиб подкрепление с полученным от России вооружением.

Об этом сообщает Al-Masdar, ссылаясь на сирийских военных. По его данным, колонна с бойцами уже прибыла в регион. Причиной переброски подкрепления послужило то, что сирийские войска в последние дни несут потери в боях и при обстрелах со стороны Турции.

Кроме того, в результате столкновений бойцы правительственных войск потеряли большое количество оружия и военной техники. Переданное Россией вооружение должно восполнить это. Также в регионе усилена система ПВО, чтобы противостоять ударам ВВС Турции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что военнослужащие Турции продолжают наносить сокрушительные удары в ответ на любые попытки атак и обстрелов в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявили в Министерстве обороны страны.