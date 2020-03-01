Сирийское военное командование направило в провинцию Идлиб подкрепление с полученным от России вооружением.
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Кроме того, в результате столкновений бойцы правительственных войск потеряли большое количество оружия и военной техники. Переданное Россией вооружение должно восполнить это. Также в регионе усилена система ПВО, чтобы противостоять ударам ВВС Турции.
Ранее NEWS.ru писал о том, что военнослужащие Турции продолжают наносить сокрушительные удары в ответ на любые попытки атак и обстрелов в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявили в Министерстве обороны страны.
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