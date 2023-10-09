Сильный взрыв прогремел на границе Египта и Газы

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Мощный взрыв прогремел в городе Рафах на Синайском полуострове вблизи одноименного контрольно-пропускного пункта на границе Египта и сектора Газа, сообщило Объединение племен Синайского полуострова на своей странице в Twitter (X). По данным телеканала Al Hadath, работа КПП «Рафах» в связи с этим приостановлена.

8 октября ливанское военизированное движение «Хезболла» заявило, что осуществило пуск ракет по трем израильским позициям на границе двух стран в районе горы Дов на северо-востоке Израиля в знак солидарности с нападением палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль. Кадры обострения обстановки на границе Ливана и Израиля появились в Сети.

Ранее один из старших командиров палестинского движения ХАМАС Раафат Абу Хилал был убит в результате авиаудара. Атака пришлась по лагерю «Башит» в Рафахе, расположенному к югу от сектора Газа

Также сообщалось о ранее нанесенном ракетном ударе по Иерусалиму и Тель-Авиву. В городах прогремели сильные взрывы, сработали сирены, предупреждающие об обстрелах. Местные жители рассказали, что слышали по крайней мере один перехват снаряда над городом. Сообщалось об ударах на открытой местности на шоссе, которое соединяет два самых крупных города страны.