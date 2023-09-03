Сильные ливни привели к наводнениям в черноморском регионе Турции

Фото: AP/TASS

В черноморском регионе Турции в ряде населенных пунктов из-за сильных ливней оказались затоплены многие дома и предприятия, в городе Самсуне на одной из улиц обрушилась дорога, сообщил телеканал CNN Türk. Жители оказались в трудном положении, из-за наводнений было приостановлено автобусное и трамвайное сообщение.

Ливень, обрушившийся на Самсун, вызвал наводнение. Многие дома и рабочие места были затоплены, бульвар Ататюрка, превратившийся в озеро, закрыли для движения транспорта, — говорится в сообщении.

Опубликованы кадры, на которых видно, как люди перемещаются по затопленным улицам вплавь и гребут на лодках.

Главное управление по метеорологии и управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) предупреждало жителей по СМС об угрозе наводнения и сильных ливней. Такие сообщения ранее в том числе разослали жителям столичной Анкары.

Ранее на западе США в штате Невада десятки тысяч людей оказались заблокированы на фестивале Burning Man из-за сильных ливней. Организаторы мероприятия призвали людей оставаться в своих лагерях, экономить запасы питьевой воды и строго запретили покидать пустыню Блэк-Рок. Обильные осадки превратили дороги в грязевые трассы, автомобильное движение было ограничено, исключение сделали только для машин скорой помощи.