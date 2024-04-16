«Силенок не хватит»: политолог объяснил, почему США не помогают Израилю Политолог Перенджиев: помощь Израилю не является первостепенной задачей для США

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global look Press

Соединенные Штаты остерегаются Ближнего Востока и не помогают Израилю, поскольку у них есть другие планы, связанные с северными арктическими широтами России, заявил в беседе с NEWS.ru военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он подчеркнул, что Вашингтон создает специальную базу НАТО в Финляндии. По его словам, власти США поняли, что у них «силенок на все не хватит».

Уже все санкции против Ирана давно ужесточили. Я думаю, не получится изобретать велосипед. США остерегаются Ближнего Востока, потому что у них другие планы, связанные с нашими северными арктическими широтами. Они создают специальную базу НАТО в Финляндии. США поняли, что силенок на все не хватит, — высказался Перенджиев.

Как подчеркнул эксперт, США боятся, что если Израиль начнет противостояние с Ираном, то выиграют другие игроки. В частности, по словам Перенджиева, могут получить дивиденды Турция или Саудовская Аравия.

Ранее США в частном порядке уведомили Израиль, что в случае ответной атаки на Иран он «будет делать это в одиночку». По информации зарубежных СМИ, Вашингтон не намерен участвовать в военных операциях против Тегерана. Предположительно, американская сторона заняла такую позицию из-за опасений более масштабного конфликта на Ближнем Востоке.