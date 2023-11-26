«Ничто не остановит»: Нетаньяху озвучил военные планы Израиля Нетаньяху: ЦАХАЛ будет продолжать операцию до полной победы над ХАМАС

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа будет длиться до полной победы над палестинским движением ХАМАС, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху после визита в анклав. По его словам, у ЦАХАЛ есть воля и решимость, которые помогут достичь всех целей войны, передает РИА Новости.

Мы здесь, в Газе, с нашими бойцами-героями. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть наших похищенных граждан, и в конечном итоге мы вернем их всех... Мы продолжим до конца — до победы. Ничто нас не остановит, и мы убеждены, что у нас есть сила воли и решимость достичь всех целей войны, и мы это сделаем, — заявил Нетаньяху.

В настоящий момент перед Израилем стоит три цели, добавил премьер. Речь идет о полной ликвидации ХАМАС, возвращении всех заложников и создании гарантии того, что сектор Газа не станет вновь угрозой.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант обозначил сроки операции ЦАХАЛ, указав, что она продлится еще минимум два месяца. Гуманитарная пауза в боевых действиях будет непродолжительной, добавил он. По ее завершении продолжатся интенсивные бои, будет «создано давление», чтобы вернуть похищенных граждан. По его словам, Израиль намерен ликвидировать ХАМАС как военную и правительственную структуру.