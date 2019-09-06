https://static.news.ru/photo/0d2fc26c-d0f1-11e9-b9c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Naijie/Xinhua/Global Look Press

Из сектора Газа выпустили пять ракет в сторону израильской территории. Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

Сигнал воздушной тревоги сработал в израильском городе Сдероте и посёлках, расположенных недалеко от границы с палестинским анклавом. Сведения о жертвах и разрушениях пока не поступали, отмечает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, Израиль ответил обстрелом приграничных территорий Ливана в ответ на запущенную ракету в сторону населённого пункта Авивим. Снаряд со стороны Ливана Иерусалим засёк 1 сентября, мирным жителям рекомендовалось укрываться в убежищах и не покидать свои дома.