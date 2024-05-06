Си Цзиньпин назвал условие завершения конфликта на Ближнем Востоке Си Цзиньпин признал необходимость создания арабского государства в Палестине

Фото: Kremlin.ru

Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин в колонке для французского издания Le Figaro заявил об озабоченности Пекина палестино-израильским конфликтом и назвал создание арабского государства Палестина необходимым условием урегулирования кризиса на Ближнем Востоке. По его словам, история уже показывала, что нестабильность вызывается главным образом неисполнением резолюций ООН.

В данном случае конфликт вызвала эрозия принципа двух государств и отклонение от мирного процесса на Ближнем Востоке, отметил лидер КНР. Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по Тайваню базируется на резолюциях ООН, и призвал Францию к сотрудничеству по урегулированию ситуации в регионе.

До этого китайский лидер заявлял о намерении Пекина и Парижа совместно найти пути разрешения украинского кризиса. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не является причиной этого кризиса, его стороной или участником. Он напомнил, что спецпосланник Пекина несколько раз приезжал на Украину, а также о гуманитарной помощи, которая была предоставлена Киеву. Он также выразил уверенность в том, что мир и стабильность вскоре вернутся в Европу. Китайский лидер отметил, что понимает потрясение, которое кризис на Украине вызывает у европейцев.