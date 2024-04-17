Шторм в Дубае вынудил туристов спать прямо в ТЦ Туристам в Дубае пришлось лечь спать в холле ТЦ «Дубай молл» из-за шторма

Туристам пришлось спать на креслах и диванах в холле торгового центра «Дубай молл» на фоне аномально ливня и сильного ветра, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, соседние гостиницы резко повысили цены, стоимость одной ночи в них составляет $1 тысячу.

Как уточняет канал, путешественники оказались практически полностью отрезанными от улицы из-за затопления и продолжающегося ураганного ветра. Также отмечается, что власти обратились с призывом к жителям не покидать свои дома. Помимо этого, закрыты все трассы, не работает и аэропорт — все самолеты направляют в соседние.