Шольц призвал ввести режим прекращения огня в секторе Газе в Рамадан

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В секторе Газа во время священного для мусульман месяца Рамадан, необходимо ввести режим прекращения огня, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в Twitter (X). В этом году священный месяц начнется с заходом солнца 10 марта и продлится до 9 апреля.

Лучше всего [достигнуть перемирия] еще во время Рамадана. Такой режим прекращения огня должен позволить добиться, наконец, освобождения израильских заложников и поставки больше гуманитарной помощи в Газу, — сказал канцлер.

Ранее ппремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его решения об операции ЦАХАЛ в секторе Газа одобряет большинство жителей страны. Так он ответил на критику со стороны президента США Джо Байдена. Тот утверждал, что Нетаньяху своими действиями в отношении Газы больше вредит Израилю, чем помогает ему. Он объяснил, что министр настраивает весь мир против Тель-Авива.

До этого пропалестинские активисты набросились с претензиями на члена палаты представителей США Александрию Окасио-Кортес в Нью-Йорке. Конгрессвумен со своим партнером выходила из кинотеатра, когда активисты начали снимать ее на видео и требовать назвать бомбардировки Газы «геноцидом».