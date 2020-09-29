Шойгу заявил о полном разгроме террористов из ИГ в Сирии

https://static.news.ru/photo/043f49f6-02a6-11eb-9cc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Международная террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) прекратила своё существование в Сирии, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу подчеркнул, что на данный момент поставленная в 2015 году президентом России Владимиром Путиным задача выполнена, а решение о начале военной операции в Сирии назвал практически единственно возможным.

Россия начала военную операцию в Сирии пять лет назад, 30 сентября 2015 года,

Задача, поставленная Верховным Главнокомандующим пять лет назад, была полностью выполнена... Ни один террорист не проник в Россию. Порой в идущих по сей день обсуждениях возникает вопрос: а правильно ли Россия сделала, взявшись за выполнение той непростой задачи? Но всякий раз можно доказательно утверждать: миссия была в Сирии необходимой, а решение о начале военной операции было верным, если не единственно возможным. Что мы имеем на сегодня? Главное — ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) окончательно разгромлена, — написал министр в своей статье для газеты «Красная Звезда».

Также Шойгу отметил, что в ходе выполнения боевых задач решён ряд важных геополитических вопросов, напрямую затрагивавших национальные интересы России. В общем итоге, подчеркнул министр, военным присутствием России на Ближнем Востоке удалось сохранить баланс сил в регионе и выступить в качестве ключевого гаранта региональной безопасности.

Важным результатом операции стало завершение гражданской войны в Сирии, предотвращение распада государства. Беспрецедентную роль в этом процессе сыграл российский Центр по примирению враждующих сторон, который был создан в феврале 2016 года с участием Вооружённых Сил Российской Федерации: в истории локальных военных конфликтов такая структура создана впервые, — добавил Шойгу.

По данным Минобороны, ВС Сирии при поддержке российской авиации освободили от террористов 1024 населённых пункта, 88% территории страны перешло под контроль правительственных войск. Также уничтожено более 133 тысяч объектов террористов, в том числе 400 заводов по незаконной переработке нефти и 4100 топливозаправщиков, ликвидированы 865 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, причём 4,5 тысяч из них — из России и стран СНГ.

Как писал NEWS.ru ранее, центральное командование Вооружённых сил (ВС) США объявило об усилении присутствия на северо-востоке Сирии с целью обеспечить безопасность международной коалиции против «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ).