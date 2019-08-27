https://static.news.ru/photo/7a122658-c8e6-11e9-90e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Несмотря на непростой характер ситуации в сирийском Идлибе, она должна стабилизироваться в ближайшее время. Такое предположение высказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Я надеюсь, что сейчас ситуация стабилизируется и всё будет там вполне [нормально], — цитирует министра ТАСС .

Как писал News.ru, ситуация в сирийской провинции Идлиб, остающейся последней подконтрольной радикальной и умеренной оппозиции, продолжает обостряться.

Между тем, Россию и Турцию уличили в подписании секретных договорённостей по Сирии. Зампредседателя главной оппозиционной силы страны — Народно-республиканской партии — Унал Чевикоз получил документацию, согласно которой Москва допускает нападения лояльных Анкаре сил на курдские военизированные формирования, писал News.ru.