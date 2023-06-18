Шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

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В турецкой Анталье произошло ДТП, в котором пострадали по меньшей мере шесть граждан России, сообщает TRT. По информации канала, водитель автобуса, перевозивший группу туристов из отеля в аэропорт потерял управление, в результате чего случилась авария.

Полиция выясняет, по какой причине водитель автобуса мог потерять управление. Утверждается, что управлявший автобусом мужчина скончался.

Авария произошла 17 июня в районе 17:00 по местному времени у города Манавгат. Водитель автобуса, в котором находились 33 туриста, влетел в стоявший у автозаправки грузовик. Он умер на месте, пострадавшие были доставлены в медучреждения, где им оказали необходимую помощь. Туристов отвезли в аэропорт на другом автобусе.

По словам одного из сотрудников АЗС, после столкновения с грузовиком в автобусе вспыхнул небольшой пожар, который удалось потушить до прибытия пожарных.

В мае прошлого года в районе Антальи микроавтобус, в котором, предположительно, находились 13 российских туристов, врезался в опору линии электропередачи и перевернулся. В результате ДТП пострадали 11 пассажиров и водитель. Они были доставлены в больницы в Кумлудже и Финике.

Ранее крупное ДТП произошло в провинции Балыкесир на северо-западе Турции. Автобус следовал в город Эдремит. На окружной дороге он потерял управление и перевернулся. В результате аварии погибли 14 человек и еще 18 получили травмы. Все пострадавшие были госпитализированы.