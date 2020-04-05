Шесть женщин погибли при обстреле тюрьмы в Йемене

Власти Йемена сообщили об обстреле тюрьмы в городе Таиз. В результате происшествия погибли шесть женщин, а 15 получили ранения.
По данным правоохранительных органов, обстрел был совершён военизированной группировкой хуситов.
Конфликт в Йемене начался в 2014 году. Против правительства Абд-Раббу Мансура Хади выступили повстанцы-хуситы из организации «Ансар Аллах». Активные боевые действия возобновились в стране в январе 2019 года.
Как ранее передавал NEWS.ru, ООН призвала прекратить боевые действия во всём мире для сдерживания пандемии коронавируса.
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