Шесть женщин погибли при обстреле тюрьмы в Йемене

https://static.news.ru/photo/bc60aa9a-7758-11ea-ab92-fa163e074e61_660.jpg Фото: ohammed Mohammed /Global Look Press

Власти Йемена сообщили об обстреле тюрьмы в городе Таиз. В результате происшествия погибли шесть женщин, а 15 получили ранения.

По данным правоохранительных органов, обстрел был совершён военизированной группировкой хуситов.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году. Против правительства Абд-Раббу Мансура Хади выступили повстанцы-хуситы из организации «Ансар Аллах». Активные боевые действия возобновились в стране в январе 2019 года.

Как ранее передавал NEWS.ru, ООН призвала прекратить боевые действия во всём мире для сдерживания пандемии коронавируса.