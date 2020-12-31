Шесть полицейских убиты талибами в Афганистане

https://static.news.ru/photo/7e0d1868-f701-11ea-b96b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) устроили засаду в провинции Нангархар на востоке Афганистана, в результате которой погибли по меньшей мере шесть сотрудников полиции, сообщил местный источник.

По его словам, подразделение полиции 1 января попало в засаду талибов в округе Батикот. Жертвами атаки стали шесть полицейских, ещё четыре были ранены. Других данных пока нет, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, власти Афганистана приговорили к смертной казни мужчину, который организовал нападение на юридический факультет университета в Кабуле. Взрыв в университете Кабула произошёл 2 ноября 2020 года. После этого несколько вооружённых человек начали стрельбу возле здания юридического факультета учебного заведения. После полицейские задержали организатора нападения. Он три года слушал в университете курс по исламскому праву, после чего был завербован группировкой «Сеть Хаккани», которая поддерживает отношения с запрещённой в России террористической организацией «Талибан».