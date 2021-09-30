Шесть лет спустя: мотивы сирийской операции России будоражат Запад

Мотивы, по которым российское руководство решило начать военную кампанию в Сирии, даже спустя шесть лет после её начала получают различные интерпретации. Это доказал выход нового доклада американской корпорации RAND о логике военного вмешательства иностранных противников США, который почти совпал с очередной годовщиной старта российской операции. В исследовании авторы рассуждают о желании Москвы предотвратить распространение суннитского экстремизма на дальних подступах ради собственной безопасности. Эта версия почти совпадает с официальной, но объясняет далеко не все намерения российского руководства.

Действиям РФ за рубежом в докладе RAND под названием «Прогнозирование военных интервенций противника» посвящена отдельная часть. Однако если с интерпретацией политики Москвы на евразийском пространстве всё относительно понятно, интересно, что авторы объясняют её вмешательство в сирийский вооружённый конфликт боязнью захвата Сирии «суннитскими экстремистами». По мнению исследователей, падение руководства Арабской Республики во главе с президентом Башаром Асадом российская сторона приравнивала именно к такому сценарию, который бы мог иметь прямые последствия для внутренней безопасности РФ с учётом происхождения боевиков из некоторых действовавших в Сирии группировок.

Башар Асад kremlin.ru

Российское вмешательство было вызвано озабоченностью по поводу угрозы, которую экстремисты могут представлять для внутренней безопасности России, — говорится в докладе.

Однако западные эксперты в то же время говорят, что инициатива РФ вмешаться в ситуацию за периметрами своего непосредственного региона была направлена также на восстановление статуса великой державы, способной играть значимую и влиятельную роль на международной арене, которую, по российским оценкам, Запад стремился подорвать. В отдельные факторы исследователи также выделяют «осознанную необходимость защитить и обеспечить стабильность своих союзников».

Процентная победа

Российская сторона инициировала антитеррористическую операцию 30 сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Это происходило в то время, когда под контролем правительственной Сирийской арабской армии (САА) и лояльных ей иррегулярных формирований оставалось только 20% территории. Другую часть районов Арабской Республики контролировали откровенно джихадистские группировки и умеренные противники Дамаска. Период российской поддержки поменял ситуацию коренным образом.

Нашими совместными усилиями освобождена основная, подавляющая по размерам территория Сирийской Республики. Террористам нанесён очень серьёзный, значительный ущерб, и сирийское правительство во главе с вами контролирует 90% территории, — заявил президент Владимир Путин на прошедшей в сентябре личной встрече с Асадом в Кремле.

По признанию занимавшего в 2012–2017 годах пост главкома Военно-космических сил РФ Виктора Бондарева, сама российская армия приобрела «реальный опыт сложной современной войны на удалённой территории при огромной роли интенсивной воздушной поддержки и высокоточного оружия и при масштабных задачах логистики и обеспечения».

Проблемой на сегодня, как признал Путин в разговоре с Асадом, остаётся сохранение иностранных вооружённых сил в Арабской Республике без санкции ООН и официального Дамаска. Это, по словам президента, «явно противоречит международному праву и не даёт вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути её восстановления такими темпами», которые были бы возможны в случае тотального контроля правительства.

Другую трудность для президентского дворца представляют международные санкции, многократно усиленные Вашингтоном в 2020 году с введением «Закона Цезаря».

Прорыв изоляции

Однако и американские рестрикции против сирийского правительства, судя по всему, имеют срок годности. Это стало заметно в связи с дискуссиями о реализации давних договорённостей, которые касаются поставок газа из Египта в Ливан. Как Сирия, так и соседняя Иордания должны будут «пропустить» транзит углеводородов до места назначения. Вокруг проекта так называемого арабского газопровода уже, как кажется, сложился международный консенсус. Всемирный банк выразил готовность профинансировать ремонт и замену высоковольтных линий электропередачи, которые являются элементом проекта, а также создание самого трубопровода.

Озабоченная необходимостью разрешить ливанский экономический кризис, администрация президента США Джо Байдена уже дала понять, что может сделать некоторые исключения в своём режиме санкций против Асада и его окружения, чтобы дать возможность участникам проекта сотрудничать с официальным Дамаском.

Джо Байден Adam Schultz/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

На днях Иордания не только восстановила работу наземного КПП на границе с Сирией, но и объявила о возобновлении авиасообщения между странами. Как ни парадоксально, но этот шаг был поприветствован Госдепом. По крайней мере, замглавы пресс-службы дипведомства Джалина Портер высказалась по поводу решения Аммана положительно.

За последние годы свой взгляд на легитимность Асада заметно изменили страны Персидского залива, публично осуждающие американский санкционный режим.

Комплекс факторов

Приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) Антон Мардасов, комментируя интерпретации западных экспертов, обратил внимание NEWS.ru на то, что доклады RAND по Сирии нередко парадоксальным образом созвучны официальной точке зрения Кремля и окологосударственных аналитических структур.

За скобки выводится явное вмешательство в конфликт как верный способ повысить цены на энергоресурсы, навязывание после событий 2014 года Западу диалога на равных через попытки предложить сотрудничество в борьбе с экстремизмом и желание развернуть базы в Восточном Средиземноморье... Борьба с терроризмом на дальних подступах — это официальная позиция Москвы, и, на самом деле, довольно дискуссионная, если принять во внимание «контролируемый» отток неугодных с Северного Кавказа перед Олимпиадой и те теракты — организованные или бытовые, — которые всё-таки произошли с осени 2015 года. Антон Мардасов приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI)

Аналитик в то же время считает, что борьба против территориального ядра группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) началась в Сирии на более поздних этапах российской кампании, в то время как мотивация противостояния террористам позволяла производить «атаки на сильные группы оппозиции ради выживаемости режима».

Итогом стало то, что переговорный процесс, по оценкам исследователя, был скомпрометирован, а идея переходного правительства, которая заложена в ооновских инициативах, во многом подменена планом функционирования Конституционного комитета.