Гражданские структуры сирийской северо-восточной провинции Дейр эз-Зор рассматривают вариант с разделением района на три административных зоны. Такая опция, как считают в местной администрации, поможет сделать управление на локальном уровне более эффективным. Однако есть основания полагать, что инициатива может стать подготовкой к изменению конфигурации сил в этой части Арабской Республики.
О том, что властные органы Дейр эз-Зора обдумывают официальное разделение провинции на несколько частей, ливанскому изданию Al-Modon
В частности, сейчас проводятся встречи со старейшинами, политическими активистами и гуманитарными работниками, чтобы узнать их мнение о возможном административном делении. Источники Al-Modon в восточной сельской местности Дейр эз-Зора говорят, что за инициативой о разделении стоят функционеры курдской партии «Демократический союз», которая фактически контролирует провинцию. Собеседники издания убеждены, что введение новых зон рассчитано на то, чтобы снизить общую напряжённость в регионе и попытаться отчасти удовлетворить требования племенных лидеров о необходимости учитывать этническое разнообразие районов в вопросах управления. Тем не менее источник Al-Modon подчёркивает, что происходящее в действительности является ничем иным, как ударом по межрегиональным связям. Проект, по его словам, нужен гражданским структурам Дейр эз-Зора исключительно для контроля над потоками товаров и ресурсами под видом территориально-административной реформы.
Потрясения, которые переживает северо-восточная Сирия (Заевфратье) с октября прошлого года, когда началась турецкая наступательная операция «Источник мира» при участии лояльных Анкаре отрядов умеренной оппозиции, подчеркнули готовность местных структур, контролируемых в основном курдами, к ситуативным альянсам. После того как была инициирована турецкая кампания, некоторые куски Заевфратья отошли к сирийской правительственной армии, с которой, как показала практика, местные структуры вполне в состоянии договариваться. Несмотря на то что продвижение Сирийской арабской армии (САА) в дальнейшем было блокировано американцами, контакты между её представителями и курдами продолжились. Узкий, обусловленный экономической выгодой взгляд США на проблемы Заевфратья не даёт курдами уверенности в том, что они сохранят за собой эти северо-восточные территории. Отчасти идея о разделении Дейр эз-Зора может отражать эти опасения.
До недавнего времени были сообщения, что в инфраструктурные и даже военные проекты северо-восточной Сирии готовы вложиться государства Персидского залива, которые связаны с Заевфратьем этно-племенными отношениями. Их инициативность объяснялась желанием предотвратить распространение иранского и турецкого влияния в северо-восточной Сирии. Тем не менее у Турции свои виды на эту часть Арабской Республики. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее
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