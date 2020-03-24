Гражданские структуры сирийской северо-восточной провинции Дейр эз-Зор рассматривают вариант с разделением района на три административных зоны. Такая опция, как считают в местной администрации, поможет сделать управление на локальном уровне более эффективным. Однако есть основания полагать, что инициатива может стать подготовкой к изменению конфигурации сил в этой части Арабской Республики.

О том, что властные органы Дейр эз-Зора обдумывают официальное разделение провинции на несколько частей, ливанскому изданию Al-Modon сообщили местные источники. Региональный законодательный совет сформировал специальные комитеты, которые проводят консультативные встречи с представителями местных общин для обсуждения идеи создать новые административные районы. Сопредседатель исполнительного совета гражданской администрации Гассан аль-Юсеф рассказал, что соответствующая инициатива направлена на «улучшение управленческой работы». Всего планируется сформировать три района — западный, центральный и восточный. По его словам, в регионах будут свои структуры исполнительной власти, однако их будет ограничивать регламент, который регулирует механизмы работы этих структур и их отношения с центральным исполнительным советом.

Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В частности, сейчас проводятся встречи со старейшинами, политическими активистами и гуманитарными работниками, чтобы узнать их мнение о возможном административном делении. Источники Al-Modon в восточной сельской местности Дейр эз-Зора говорят, что за инициативой о разделении стоят функционеры курдской партии «Демократический союз», которая фактически контролирует провинцию. Собеседники издания убеждены, что введение новых зон рассчитано на то, чтобы снизить общую напряжённость в регионе и попытаться отчасти удовлетворить требования племенных лидеров о необходимости учитывать этническое разнообразие районов в вопросах управления. Тем не менее источник Al-Modon подчёркивает, что происходящее в действительности является ничем иным, как ударом по межрегиональным связям. Проект, по его словам, нужен гражданским структурам Дейр эз-Зора исключительно для контроля над потоками товаров и ресурсами под видом территориально-административной реформы.

Потрясения, которые переживает северо-восточная Сирия (Заевфратье) с октября прошлого года, когда началась турецкая наступательная операция «Источник мира» при участии лояльных Анкаре отрядов умеренной оппозиции, подчеркнули готовность местных структур, контролируемых в основном курдами, к ситуативным альянсам. После того как была инициирована турецкая кампания, некоторые куски Заевфратья отошли к сирийской правительственной армии, с которой, как показала практика, местные структуры вполне в состоянии договариваться. Несмотря на то что продвижение Сирийской арабской армии (САА) в дальнейшем было блокировано американцами, контакты между её представителями и курдами продолжились. Узкий, обусловленный экономической выгодой взгляд США на проблемы Заевфратья не даёт курдами уверенности в том, что они сохранят за собой эти северо-восточные территории. Отчасти идея о разделении Дейр эз-Зора может отражать эти опасения.

Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

До недавнего времени были сообщения, что в инфраструктурные и даже военные проекты северо-восточной Сирии готовы вложиться государства Персидского залива, которые связаны с Заевфратьем этно-племенными отношениями. Их инициативность объяснялась желанием предотвратить распространение иранского и турецкого влияния в северо-восточной Сирии. Тем не менее у Турции свои виды на эту часть Арабской Республики. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что во время последних переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным предложил совместный контроль над Заевфратьем — с последующим распределением нефтяных богатств. Если Россия откажется, намекнул турецкий лидер, соответствующее предложение могло бы заинтересовать США. Тем не менее подобные сценарии являются по большому счёту конфронтационными. Не исключено, что предложение разделить Дейр эз-Зор на три зоны рассчитано как раз на противодействие планам враждебных региональных акторов. Кто знает, может быть, эту формулу применят и ко всему северо-востоку Сирии.

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