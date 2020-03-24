Гражданские структуры сирийской северо-восточной провинции Дейр эз-Зор рассматривают вариант с разделением района на три административных зоны. Такая опция, как считают в местной администрации, поможет сделать управление на локальном уровне более эффективным. Однако есть основания полагать, что инициатива может стать подготовкой к изменению конфигурации сил в этой части Арабской Республики.

О том, что властные органы Дейр эз-Зора обдумывают официальное разделение провинции на несколько частей, ливанскому изданию Al-Modon сообщили местные источники. Региональный законодательный совет сформировал специальные комитеты, которые проводят консультативные встречи с представителями местных общин для обсуждения идеи создать новые административные районы. Сопредседатель исполнительного совета гражданской администрации Гассан аль-Юсеф рассказал, что соответствующая инициатива направлена на «улучшение управленческой работы». Всего планируется сформировать три района — западный, центральный и восточный. По его словам, в регионах будут свои структуры исполнительной власти, однако их будет ограничивать регламент, который регулирует механизмы работы этих структур и их отношения с центральным исполнительным советом.

Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В частности, сейчас проводятся встречи со старейшинами, политическими активистами и гуманитарными работниками, чтобы узнать их мнение о возможном административном делении. Источники Al-Modon в восточной сельской местности Дейр эз-Зора говорят, что за инициативой о разделении стоят функционеры курдской партии «Демократический союз», которая фактически контролирует провинцию. Собеседники издания убеждены, что введение новых зон рассчитано на то, чтобы снизить общую напряжённость в регионе и попытаться отчасти удовлетворить требования племенных лидеров о необходимости учитывать этническое разнообразие районов в вопросах управления. Тем не менее источник Al-Modon подчёркивает, что происходящее в действительности является ничем иным, как ударом по межрегиональным связям. Проект, по его словам, нужен гражданским структурам Дейр эз-Зора исключительно для контроля над потоками товаров и ресурсами под видом территориально-административной реформы.

Потрясения, которые переживает северо-восточная Сирия (Заевфратье) с октября прошлого года, когда началась турецкая наступательная операция «Источник мира» при участии лояльных Анкаре отрядов умеренной оппозиции, подчеркнули готовность местных структур, контролируемых в основном курдами, к ситуативным альянсам. После того как была инициирована турецкая кампания, некоторые куски Заевфратья отошли к сирийской правительственной армии, с которой, как показала практика, местные структуры вполне в состоянии договариваться. Несмотря на то что продвижение Сирийской арабской армии (САА) в дальнейшем было блокировано американцами, контакты между её представителями и курдами продолжились. Узкий, обусловленный экономической выгодой взгляд США на проблемы Заевфратья не даёт курдами уверенности в том, что они сохранят за собой эти северо-восточные территории. Отчасти идея о разделении Дейр эз-Зора может отражать эти опасения.

Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press