Серия взрывов раздалась у базы ВВС в иранской провинции Исфахан Fars: три взрыва раздались недалеко от военной базы в иранской провинции Исфахан

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Серия из трех взрывов произошла в городе Кехджаваристан на северо-западе иранской провинции Исфахан, информирует агентство Fars. По данным журналистов, громкие звуки раздались недалеко от военной базы национальной армии.

Официального подтверждения инцидента со стороны властей не было. Как писали СМИ, взрывы были зафиксированы недалеко от аэропорта административного центра провинции и 8-й базы иранских военно-воздушных сил.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля предупреждало Соединенные Штаты о планах нанести ракетный удар по Ирану. По данным агентства Bloomberg, Вашингтон был в курсе, что атака произойдет в ближайшие 24–48 часов. Белый дом данную информацию не комментировал.

Телеканал Fox News также уточнял, что Израиль нанес «ограниченный» удар по Ирану в качестве ответа на атаку 13 апреля. Взрывы прозвучали в районе города Исфахан — в провинции, где находится база ВВС страны, обратили внимание журналисты. В регионе сработала система противовоздушной обороны, хлопки были слышны неподалеку от аэропорта. Очевидцы уже опубликовали кадры отражения ракетной атаки со стороны еврейского государства.

До этого издание Haaretz утверждало, что США могли разрешить проведение израильской военной операции в городе Рафахе в секторе Газа в обмен на отказ Израиля от масштабного ответа на иранские удары. До последнего времени американские власти выступали против операции в городе.