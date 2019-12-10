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Рестораны и кафе в Саудовской Аравии больше не должны в обязательном порядке иметь отдельные входы для семей и незамужних женщин и для мужчин.

Новые правила, о которых сообщило Министерство по делам муниципалитетов и сельских районов, не являются принудительными, потому владелец заведения может иметь разные входы для разных групп, если хочет того. Смогут ли...