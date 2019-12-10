Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обсудили обстановку на севере Сирии во время телефонных переговоров. Об этом
В ходе телефонных переговоров Акар и Шойгу обсудили последние события в зоне проведения [турецкими военными] операции «Источник мира» в рамках сочинского меморандума, ситуацию в Идлибе и другие вопросы обороны и безопасности, — приводит сообщение ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал о том, что главы генштабов ВС России и Турции Валерий Герасимов и Яшар Гюлер вели переговоры по созданию в Сирии совместных наблюдательных пунктов. Пункты станут дополнением к российско-турецкому патрулированию границ страны.
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