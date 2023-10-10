Сергей Лавров обсудил с коллегой из Ирана конфликт Израиля и Палестины МИД Ирана обсудил с Россией, Египтом и Кувейтом конфликт Израиля и Палестины

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Министр внутренних дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в Twitter (Х), что провел телефонные консультации с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по вопросу палестино-израильского конфликта. Также Абдоллахиян поговорил с коллегами из Египта и Кувейта Самехом Шукри и шейхом Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом.

В ходе консультаций с министрами иностранных дел Египта, России и Кувейта мы обменялись мнениями о последних событиях как в Палестине, так и в самом регионе, — написал Абдоллахиян.

Глава иранского внешнеполитического ведомства добавил, что страна готова направить в сектор Газа срочную медицинскую и гуманитарную помощь, включая воду и продовольствие. Однако сделать это возможно только в координации с ООН и Международным комитетом Красного Креста, уточнил Абдоллахиян.

Ранее глава МИД Ирана назвал страны Запада во главе с США соучастниками преступлений, совершенных Израилем в отношении палестинцев. В послании, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и опубликованном на сайте ведомства, он обвинил эти страны в нарушении международного права.

Военный эксперт Алексей Суконкин допустил, что Иран и ливанская группировка «Хезболла» вмешаются в конфликт в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС начнет проигрывать в противостоянии с Армией обороны Израиля. Эксперт полагает, что Тегерану не выгодно, чтобы Израиль полностью ликвидировал движение.