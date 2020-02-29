https://static.news.ru/photo/7819c012-5ae6-11ea-bf9f-fa163e074e61_660.jpg Олег Морозов Фото: council.gov.ru

Российские военнослужащие, в отличие от турецких, находятся на территории Сирии на основании договора и по приглашению Дамаска. Об этом заявил член международного комитета Совфеда, комментируя предложение президента Турции Реджепа Эрдогана оставить Анкару «один на один» с властями САР.

Он отметил, что у РФ имеются «большие военно-стратегические интересы» в Сирии. Кроме того, сенатор добавил, что уход российского военного контингента из САР будет выглядеть «крайне нелепо» сейчас, когда эта страны почти очищена от террористов.

Само предложение Эрдогана Морозов назвал странным. Он напомнил, что Сирия является суверенным государством, поэтому третьи страны не должны вмешиваться в её судьбу без приглашения, сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Эрдоган объяснил присутствие турецких войск в САР «приглашением сирийского народа». Он заявил, что военные будут оставаться там до тех пор, пока население страны не попросит их уйти.