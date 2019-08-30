https://static.news.ru/photo/d4c94412-cca3-11e9-8773-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал США за несогласованный с Россией авиаудар в сирийской провинции Идлиб.

Он отметил, что данный инцидент характеризует отношение Вашингтона к своим союзническим обязательствам и совместной борьбе с террористами.

Сенатор также сделал акцент на том, что в результате действий американской авиации могли пострадать военнослужащие РФ и Сирии, сообщает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, американцы 1 сентября нанесли удар по зоне деэскалации в Сирии, не поставив об этом в известность ни Москву, ни Анкару. В Минобороны РФ отметили, что результатом бомбардировки стали многочисленные жертвы среди мирного населения и разрушения.