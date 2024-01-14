Семьи заложников ХАМАС вышли на митинг Семьи заложников ХАМАС на митинге в Израиле потребовали отставки Нетаньяху

Фото: Tomer Neuberg/JINI/Global Look Press

В Тель-Авиве семьи заложников ХАМАС вышли на митинг, сообщил телеканал «360». Акцию приурочили к 100 дням с момента похищения их близких.

Проводить митинг планируют в течение суток. Тем временем в Хайфе также проходит демонстрация. Ее участники призывают к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху и досрочным выборам.

Ранее Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ со всей силой продолжит военную операцию в секторе Газа. По словам премьера, Израиль намеревается выполнить все поставленные цели, включая полное уничтожение военно-политического потенциала радикального палестинского движения ХАМАС.

До этого правительство анклава сообщило, что израильская армия с момента обострения конфликта в октябре сбросила на сектор Газа более 45 тысяч бомб и ракет. Власти отметили, что общий вес сброшенной на регион взрывчатки составляет в настоящий момент свыше 65 тысяч тонн.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты рассчитывают на завершение палестино-израильского конфликта в течение нескольких недель. Анонимный американский чиновник рассказал, что госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль укажет руководству страны на необходимость как можно скорее свернуть военную операцию.