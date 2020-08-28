Семьи убитых израильских детей подали в суд на ХАМАС

https://static.news.ru/photo/f06b934a-eacb-11ea-8987-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Global Look Press

Родственники трёх израильских подростков, похищенных и убитых в 2014 году, обратились с иском против палестинского движения ХАМАС. Сумма требований к группировке составила 520 миллионов шекелей (около $155 млн).

Представители семей погибших детей заявили, что их цель — остановить выплаты ХАМАС со стороны руководства Палестинской национальной администрации (ПНА), передаёт издание «Исраэль ха-Йом».

В июне 2014-го Израиль начал крупнейшую за последние 10 лет операцию на Западном берегу ради поисков исчезнувших Гилада Шаера, Нафтали Френкеля и Эяля Ифраха. Тысячи военных, представителей спецслужб и полицейских за 18 дней обыскали более тысячи домов и задержали около 300 подозреваемых. Иногда действия представителей Иерусалима заканчивались вооружёнными столкновениями с палестинцами. У одного из пропавших подростков — Френкеля — помимо гражданства еврейского государства был также паспорт США.

В июле того же года Израиль санкционировал операцию «Нерушимая скала». Она закончилась 26 августа 2014-го договором о бессрочном прекращении огня. Самые продолжительные и кровопролитные бои с силами сектора Газа унесли жизни свыше 2,1 тысячи человек со стороны ПНА и 73 — со стороны Израиля. За время конфликта боевики выпустили по территории еврейского государства более 4 тысяч ракет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Объединённых Арабских Эмиратов Халифа бен Заид издал указ об отмене закона об экономическом бойкоте Израиля. Решение было принято после объявления мирного соглашения с Иерусалимом. Этот указ стал следствием усилий Абу-Даби по расширению дипломатического и торгового сотрудничества с Тель-Авивом.

Документ представляет собой дорожную карту для начала совместного сотрудничества, «ведущего к двусторонним отношениям путём стимулирования экономического роста и продвижения технологических инноваций».