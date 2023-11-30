Семь человек пострадали при стрельбе в Иерусалиме

Фото: t.me/israelpoliceforce

Семь человек получили ранения в результате стрельбы в Иерусалиме, сообщает The Times of Israel. Двоим пострадавшим, которые находятся в критическом состоянии, медицинская помощь оказывается на месте, еще пятеро доставлены в больницу в тяжелом, среднем и легкой степени тяжести состоянии.

Инцидент произошел недалеко от въезда в Иерусалим. Ранения получили люди, находившиеся на остановке общественного транспорта на Вейцман-роуд.

По предварительным данным, стрельба была устроена палестинскими боевиками. Двое из них нейтрализованы силами безопасности на месте происшествия.

Израильский «9 канал» сообщил о гибели одного человека в результате теракта. По его сведениям, жертвой нападения стала 16-летняя девушка.

Ранее сообщалось, что три взрывных устройства были приведены в действие в течение часа вблизи мест расположения израильской армии. Кроме того, по данным израильской стороны, палестинская группировка ХАМАС открыла огонь по военнослужащим ЦАХАЛ, в результате чего несколько солдат получили легкие ранения. Отмечалось, что в обоих инцидентах израильские войска находились на позициях в рамках оперативной паузы.