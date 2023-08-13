Семь человек погибли в результате теракта в иранской мечети IRNA: число погибших при теракте в мечети Шах-Черах выросло до семи человек

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Как минимум семь человек погибли в результате террористического акта в мечети Шах-Черах в иранском городе Шираз, заявил командующий силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) по иранской провинции Фарс Ядолла Буэли. Еще около 10 человек получили ранения. По словам Буэли, которые приводит агентство IRNA, один из нападавших был задержан.

Безопасность мечети восстановлена, один из нападавших задержан, — сказал Буэли.

13 августа в городе Шираз на юге Ирана произошел теракт. Взрыв прогремел в мавзолее Шах-Черах. По предварительным данным, жертвами атаки стали четыре человека, среди них двое служителей мавзолея.

Как уточнялось, теракт организовали двое боевиков. Сейчас комплекс оцеплен.

Мавзолей Шах-Черах является одной из главных достопримечательностей города Шираз. Он был построен в XIV веке. Прежде мавзолей уже подвергался террористической атаке. Это произошло в октябре 2022 года. Тогда погибли 13 человек, еще 45 человек получили ранения.