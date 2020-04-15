Распространение коронавируса в секторе Газа может привести к катастрофе, убеждены в Международном комитете Красного Креста (МККК). Территория, где проживает около двух миллионов человек, находится под управлением движения ХАМАС, которое в ряде стран признано террористической организацией. Въехать и выехать в Газу сложно: границы с Израилем и Египтом перекрыты. Уровень здравоохранения анклава и так находится низком уровне, а пандемия может вызвать рекордную смертность.

Как рассказала NEWS.ru координатор МККК по связям со СМИ в Израиле и на оккупированных территориях Анастасия Исюк, сейчас медучреждения Газы готовы принять не более 150 человек с подтверждённым коронавирусом. Больницам не хватает медикаментов, тест-систем, лабораторных мощностей. Всего на территории Газы насчитывается 110 мест в отделениях интенсивной терапии и 93 аппарата ИВЛ. Такие цифры ничтожно малы с учётом численности населения: на 21 тысячу людей приходится один аппарат ИВЛ.

Местные жители предпринимают все возможные усилия, чтобы предотвратить заражение. NEWS.ru совместно с МККК подготовил фотогалерею, в которой отражены карантинные будни сектора Газа.

Gaza City By Abed Zagout

Местный житель покупает хлеб в пекарне. Продавцы передают товар через специальные окошки, вырезанные в клеёнке, которой затянуто всё открытое пространство. Это, как и обязательное ношение перчаток и масок, — новая мера предосторожности в борьбе с коронавирусом.

Khan Yunis By Abed Zagout

Группа волонтёров дезинфицирует мечеть Аль-Ислам в Хан-Юнис на юге сектора Газа. Это личная инициатива местного сообщества.

Khan Yunis By Abed Zagout

Дети покупают чистящие средства у разносчика в лагере в Хан-Юнис. Хлорка пользуется наибольшим спросом.

Khan Yunis By Abed Zagout

Продавец раскладывает апельсины в перчатках, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Khan Yunis By Abed Zagout

Работники магазина шавермы в Хан-Юнис работают в защитной одежде, чтобы обезопасить и себя, и покупателей.

Gaza City By Abed Zagout

Палестинский рабочий шьёт защитную одежду на швейной фабрике Шейх Радван.

Khan Yunis By Abed Zagout

Кондитеры фабрики «Дворец Нада» в Хан-Юнис нашли свой способ рассказать о важности использования защитных средств во время пандемии. Они создают пирожные с изображениями масок и антисептиков.

Khan Yunis By Abed Zagout

Волонтёр, одетый в костюм клоуна, ходит по улицам лагеря беженцев, чтобы развлечь детей, сидящих дома на карантине.