Сектор Газа получил первую гуманитарную помощь от США

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Сектор Газа получил первую гуманитарную помощь от США — военные сбросили ее с самолетов, передает Reuters. Три самолета C-130 доставили более 35 тысяч обедов на территорию, где, по данным ООН, четверть населения находится в шаге от голода. Палестинцы разместили в соцсетях кадры того, как им сбрасывают коробки.

Белый дом заявил, что сбросы с воздуха будут постоянными и Израиль поддерживает операцию помощи. Президент США Джо Байден выразил надежду, что огонь прекратят ко времени мусульманского поста Рамадан, который начинается 10 марта.

Также стало известно, что палестинское движение ХАМАС и Израиль пришли к соглашению о сроках предполагаемого перемирия в секторе Газа и схеме обмена заложников на палестинских заключенных. При этом ХАМАС хочет, чтобы Россия сыграла главную роль в переговорах. Заместитель лидера политбюро движения Муса Абу Марзук пообещал прилагать все усилия, чтобы достичь равновесия в вопросе деэскалации.

К сегодняшнему дню более 30,2 тысячи палестинцев стали жертвами в ходе военной операции Израиля. По данным Минздрава палестинского анклава, пострадали более 71 тысячи палестинцев.