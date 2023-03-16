Сейсмолог предсказал большое землетрясение в Стамбуле: четыре сценария Сроки возможного катаклизма в районе главного города Турции стали ближе

Фото: Mustafa Kaya /Global Look Press

Землетрясение в Турции

Раньше считалось, что крупное землетрясение в Стамбуле, расположенном рядом с двумя тектоническими разломами, произойдет ближе к 2030 году. Однако новые прогнозы сейсмологов обещают большие подземные толчки 15-миллионному городу значительно раньше. Тряхнуть мегаполис может в любой момент из-за продолжающихся афтершоков по территории всей страны. Некоторые стамбулиты, глядя на разрушенные сейсмическими ударами города на юго-востоке страны, покидают Стамбул или переезжают подальше от берега Мраморного моря — именно эта часть города, согласно прогнозам турецких сейсмологов, наиболее подвержена подземным толчкам.

Чего боятся жители Стамбула

После разрушительных землетрясений, вызванных подземными толчками на юго-востоке Турции 6 февраля, опасения сейсмологов теперь связаны с возможным стихийным бедствием в Стамбуле. Ни для кого не секрет, что по дну Мраморного моря проходят два тектонических разлома. В июне 2021 года парламентская комиссия по исследованию землетрясений подготовила 600-страничный доклад о последствиях, которые могут ожидать мегаполис, если эти разломы придут в движение. В документе сказано, что в результате землетрясений разрушатся 15% всех стамбульских зданий, а экономический ущерб составит 120 млрд турецких лир. Кроме того, весь город может лишиться питьевой воды, плюс существует риск цунами.

Стамбулиты пытаются найти новое жилье в более безопасных зданиях. Наиболее опасными считаются районы вдоль побережья Мраморного моря, поэтому тамошние жители ищут жилье поближе к Черному морю и к болгарской границе — считается, что те районы землетрясение не затронет.

Четыре сценария, какой из них хуже?

Вероятность землетрясения на настоящий момент колеблется от 65% до 70%, увеличиваясь каждый год на 2,5%. Так, турецкий инженер-геофизик Мустафа Серхат Дурмуш заявил, что этот показатель достигнет 75% уже к 2026 году. А магнитуда подземных толчков ожидается от 7,2 до 7,6. Дурмуш постарался предугадать, какие именно районы Стамбула пострадают больше других, и написал четыре возможных сценария катаклизма.

Сценарий 1

Согласно прогнозам, тектонический разлом, который берет свое начало в Керфезе на побережье Измитского залива к востоку от Стамбула и тянется на 119 км до середины Мраморного моря, может прийти в движение, что чревато землетрясением магнитудой 7,5.

Сценарий 2

Также может произойти тектонический сдвиг в средней впадине Мраморного моря. Он будет сопровождаться подземными толчками магнитудой 7,4, что может разрушить всю мраморноморскую береговую линию Стамбула, а расстояние от эпицентра подземных толчков до старого города составит всего 20 км. По слова Дурмуша, землетрясений в средней впадине не так много, но там скапливается энергия, которая может прорваться.

Сценарий 3

Вероятный третий сценарий может оказаться наихудшим. Подземные толчки могут начаться в Керфезе, распространиться на все Мраморное море с землетрясением магнитудой 7,7, что приведет к разрушению значительной части города и цунами.

Сценарий 4

Последний сценарий, по словам Дурмуша, оптимистичный, насколько это возможно в данной теме. Согласно ему, 37-километровый разлом придет в движение только в Керфезе с землетрясением магнитудой 6,9. По сравнению с другими сценариями, разрушения в этом случае окажутся значительно меньше.

Фото: Boris Roessler /Global Look Press Землетрясение в Турции

В докладе «Землетрясения в Стамбуле и Антакье» преподаватель стамбульского университета Айдын Сулеймана Балйемез отметил, что северо-анатолийский разлом, проходящий под Мраморным морем, признан одним из самых активных и опасных, хотя землетрясение 1999 года позволило снять в нем часть напряжения. Однако затем там образовался новый поверхностный разлом, который сейчас копит энергию.

Сейсмологи в целом не сомневаются, что землетрясения будут, вопрос только — где именно и когда. Перечисленные выше сценарии вполне возможны, заявил в беседе с NEWS.ru сейсмолог Рубен Татевосян.

«Регион по своей геодинамике и сейсмотектонике всегда оставался сейсмически активным, и это ни для кого не секрет. Как известно, по разломам Мраморного моря были землетрясения, они все еще активны», — сказал Татевосян.

Где безопаснее жить в Стамбуле

Впрочем, по какому сценарию ни произошло бы землетрясение, европейская сторона Стамбула, по словам геофизика, может пострадать больше всего из-за особенностей основания — она стоит на молодых горных породах, которые больше подвержены разрушениям. Скальное основание на азиатской стороне старше, поэтому эта территория будет устойчивее при подземных толчках, полагает сейсмолог Дурмуш.

Что делать с неустойчивыми домами

Главное стремление любого стамбулита сейчас — найти жилище в недавно построенном доме. Хотя уровень качества даже новых зданий в Турции вызывает у многих обоснованные сомнения, местные жители пытаются таким образом хоть как-то снизить риски. Из-за выросшего спроса цены в новостройках резко поднялись, отмечает в этой связи член Комитета по услугам в сфере недвижимости Стамбульской торговой палаты Нилюфер Кас.

В настоящее время в Стамбуле насчитывается более миллиона зданий, около 70% из них построены до землетрясения 1999 года, а значит — по устаревшим строительным нормам. При этом около 260 тыс. зданий не обладают сейсмоустойчивостью даже в проекте. Сейсмолог Дурмуш предупреждает: если устойчивость здания вызывает сомнения, следует посмотреть, можно ли его укрепить или же ничего не остается кроме как снести.

Пока стамбульцы думают, как защитить себя от возможных землетрясений, турецкий психиатр Шюкрю Угуз заявил, что мысли и переживания более опасны, чем стихийные бедствия. «Из-за эмоций, мыслей, восприятий, комментариев в соцсетях и беспокойства, которые происходят в умах, нас начинает разрушать наш мозг, а не землетрясение», — считает Угуз.

Готовы ли жители к новым стихийным бедствиям?

Турецкие СМИ попросили турок ответить на вопрос, готовы ли они к землетрясению и что они сделали для того, чтобы к нему подготовиться. Некоторые рассказали о своей полной готовности. Например, жительница Стамбула Серена изучает материалы в интернете, в которых подробно рассказывают о том, что нужно делать во время стихийных бедствий, и рассылает эти материалы родственникам. Она также держит дома собранную сумку с вещами первой необходимости — в ней вода, консервы, фонарь, пауэр-банк. Теперь такую же сумку девушка готовит, чтобы держать в машине.

Есть и те, кто готовится физически, но морально чувствует безысходность. К примеру, женщина по имени Бегюм рассказала, что собрала сумку не только для себя, но и для своей собаки, но это «ни в коем случаем не означает, что она чувствует свою готовность». Люди понимают, что не могут повлиять на саму вероятность новых землетрясений. Единственное, что остается, — максимально обезопасить себя и близких.