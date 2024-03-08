Сброшенная с самолета гумпомощь убила минимум пять жителей сектора Газа Al Hadath: пять жителей Газы погибли при сбросе контейнеров с гумпомощью

Фото: МО США

По меньшей мере пять человек погибли при сбросе гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на управление гражданской обороны палестинского анклава. По его информации, контейнеры сбросили с самолетов в толпу беженцев. Еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

Пять человек погибли, несколько получили ранения после того, как коробки с гуманитарной помощью упали с воздуха на толпу беженцев в северной части Газы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Евросоюз, США и Объединенные Арабские Эмираты намерены совместно запустить морской гуманитарный коридор в сектор Газа. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в палестинском анклаве разразилась настоящая катастрофа. Жители нуждаются в гуманитарной помощи, поэтому ЕС при поддержке критически важных партнеров принял это решение, добавила она.

Президент Джо Байден в свою очередь заявил, что США создают временный порт на территории сектора Газа для поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав по морю. Узел сможет принимать крупные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными жилищами.