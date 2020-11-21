Сбежавшая от шейха Дубая принцесса платила любовнику за молчание

https://static.news.ru/photo/7102bc2a-2bdd-11eb-b715-fa163e074e61_660.jpg Принцесса Иордании Хайя Фото: Mark Thomas/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Сбежавшая от мужа правителя Дубая принцесса Иордании Хайя осыпала любовника подарками, чтобы он молчал об их романе.

Жена шейха Мохаммеда аль-Мактума сбежала от мужа в Европу вместе с сыном и дочерью в апреле 2019 года, опасаясь расправы.

Как пишет Mail Online, королевская особа заплатила своему британскому любовнику-телохранителю 1,2 млн фунтов стерлингов, чтобы он молчал об их двухлетнем романе. Она также дарила ему роскошные подарки, в том числе брендовые часы и коллекционное оружие.

Интрижка развивалась за спиной её мужа-миллиардера шейха Мохаммеда Аль Мактума. Супруга настаивала, чтобы телохранитель сопровождал её, куда бы она ни пошла. Их тайные отношения вскрылись во время громкого слушания дела принцессы в Высоком суде Лондона против её мужа, в котором она получила право опеки над их двумя детьми.

Позднее, боясь расправы, принцесса Хайя сбежала от шейха в Германию с детьми и 40 миллионами долларов.

Ранее News.ru писал, что принцесса Хайя обратилась в Высокий суд Лондона с просьбой защитить одного из её детей. Речь идёт о её дочери, которую могли заставить принудительно вступить в брак.

В настоящее время принцесса живет с детьми в особняке в столице Великобритании. Благодаря её брату, королю Иордании Абдалле II, её назначили заместителем главы посольства Иордании в Лондоне.