СБ ООН отреагировал на смерть членов WCK в Газе СБ ООН требует расследования гибели семи сотрудников WCK в секторе Газа

После гибели сотрудников World Central Kitchen (WCK), попавших под удар израильских военных в секторе Газа, Совет Безопасности ООН выдвинул требование о полноценном расследовании обстоятельства случившегося, сообщает ТАСС. Известно, что в результате атаки погибли семь членов гуманитарной организации.

Члены Совета Безопасности ООН выразили серьезную озабоченность из-за ударов Израиля, убивших семь членов команды World Central Kitchen. Они подчеркнули необходимость полного, прозрачного, и всеобъемлющего расследования инцидента с его полной публикацией, — говорится в заявлении.

Ранее Израиль признал, что Тель-Авив ошибся при нанесении удара по Газе, приведшего к гибели сотрудников НКО «Всемирная центральная кухня». Глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что на достоверном определении целей сказалось ночное время суток. По его словам, этого не должно было произойти.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что гибель членов WCK стала следствием непреднамеренного удара. Политик заявил, что на войне такое бывает, но израильская сторона сделает все, чтобы подобный трагический случай не повторился.