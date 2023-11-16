СБ ООН не принял поправку РФ с призывом к гуманитарному перемирию в Газе

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Совет Безопасности ООН отклонил предложенную Россией поправку к проекту резолюции Мальты относительно перемирия в секторе Газа, передает РИА Новости. По словам постпреда РФ Василия Небензи, предложение Москвы включало добавление параграфа в оперативную часть резолюции, призывающего к немедленному гуманитарному перемирию, направленному на прекращение боевых действий.

За данную поправку проголосовали пять стран: Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия, Мозамбик; США высказались против, в то время как девять государств воздержались. В резолюции Мальты содержится призыв к гуманитарным паузам, но не к перемирию или прекращению огня.

В результате Совет Безопасности принял данную резолюцию, сделав акцент на проблеме защиты детей в Газе. За голосовали 12 стран, три воздержались, в том числе Россия. Согласно резолюции, Совет требует от всех сторон соблюдения обязательств в рамках международного права, включая международное гуманитарное право, особенно в вопросе защиты мирных граждан, в частности, детей.

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан заявил, что именно неспособность Совета Безопасности ООН остановить эскалацию стала причиной очередного обострения конфликта в Газе. По словам дипломата, поддержание мира является основной задачей организации, но она с ней не справилась.