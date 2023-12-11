Саудовский принц рассказал, как прошел визит Путина в Эр-Рияд Саудовский принц Аль-Фейсал высоко оценил встречу с Путиным

Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию является свидетельством того, что между двумя странами сформированы прочные и доверительные взаимоотношения, передает РИА Новости заявление председателя совета директоров Центра исследований и исламоведения имени Короля Фейсала, саудовского принца Турки Аль-Фейсала. По его словам, оба государства одинаково воспринимают атаки Израиля на Палестину.

Совместное заявление наследного принца и председателя совета министров Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда и президента России Владимира Путина по результатам встречи свидетельствуют о том, что наши отношения востребованы и будут развиваться <...> У нас общие подходы к вопросу об урегулировании ситуации в секторе Газа, о немедленном прекращении бомбардировок Израилем палестинских территорий, — отметил Аль-Фейсал.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продемонстрировал широкие перспективы для отношений с этими странами. По словам Пескова, политическая воля к развитию отношений присутствует со всех сторон.

Ранее отмечалось, что по итогам переговоров Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом было принято совместное заявление, предусматривающее расширение сотрудничества РФ и СА по нефти и газу. Кроме того, было достигнуто соглашение об активизации усилий по поддержанию международного мира.