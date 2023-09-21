Саудовский принц заявил, что ядерный удар приведет к войне со всем миром Мухаммед бен Салман: мир не должен увидеть еще одну Хиросиму

Фото: HOCH ZWEI/Global Look Pres

Мухаммед бен Салман

Если какая-либо страна применит ядерное оружие, это будет означать, что она ведет войну со всем миром, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в интервью Fox News. По его словам, мир не должен увидеть еще одну Хиросиму.

Мир не может увидеть еще одну Хиросиму. Если мир увидит гибель 100 тысяч человек, это будет означать, что вы находитесь в состоянии войны со всем остальным миром, — сказал Мухаммед бен Салман.

Однако он отметил, что Саудовской Аравии придется получить ядерное оружие, если оно появится у Ирана. Это, уверен он, позволит уравновесить силы.

Если Иран когда-либо получит такое оружие, Саудовской Аравии придется его получить по соображениям безопасности, для уравновешивания сил, — сказал он.

Ранее власти Саудовской Аравии уведомили США о прекращении любых дискуссий на тему нормализации отношений с Израилем. Эр-Рияд принял такое решение из-за «экстремизма» кабмина Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху в отношении палестинцев.

При этом сообщается, что в канцелярии израильского премьер-министра впали в замешательство, так как ожидали, что Эр-Рияд согласится на налаживание отношений, не увязывая их с палестинским вопросом.