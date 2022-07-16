Саудовский принц ехидно усмехнулся в лицо Байдену после неудобного вопроса Принц Мухаммед бен Салман ехидно усмехнулся в лицо Байдену после неудобного вопроса

Фото: Hasan Bratic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мухаммед бен Салман Аль Сауд

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо президенту США Джо Байдену, который не стал отвечать на неудобный вопрос. Это произошло, когда журналистка спросила хозяина Белого дома, действительно ли в Вашингтоне сейчас считают ближневосточную страну изгоем. Видео момента разместила в Сети востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича, сообщает РИА Новости.

На кадрах запечатлён момент из переговорной комнаты, в которой находились делегации США и Саудовской Аравии.

Президент Байден, Саудовская Аравия всё ещё остаётся страной-изгоем? — последовал вопрос журналистки.

Американский президент сделал вид, что не услышал вопроса, при этом принц посмотрел в его сторону и улыбнулся.

Ранее стало известно, что Джо Байден заявил: он считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. О своих обвинениях в адрес человека, который встречал его при прибытии в Саудовскую Аравию 15 июля, хозяин Белого дома рассказал на пресс-конференции в Джидде.