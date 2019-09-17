https://static.news.ru/photo/abcafffe-d975-11e9-aa7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/officialsaudiaramco

Саудовской Аравии удалось справиться с последствиями атаки на НПЗ в районе населённых пунктов Абкайк и Хурайс.

Как передаёт Reuters , министр нефти Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил на пресс-конференции в Джидде, что поставки энергоресурса возобновлены на прежнем уровне.

Министр отметил, что производство вернулось в норму с полудня 17 сентября. Бен Сальман пообещал, что компания Saudi Aramco, чьи объекты пострадали в результате нападения, выполнит все свои обязательства перед клиентами.

News.ru ранее сообщал, что США собирают доказательства того, что атака на саудовские НПЗ была осуществлена Ираном крылатыми ракетами. Вашингтон намерен представить собранные улики в ООН.