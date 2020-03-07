Саудовский наследный принц Мухаммед устраняет главных представителей оппозиции внутри монаршей семьи — вопреки всем гипотезам о его желании начать сбалансированную внутреннюю политику. В Эр-Рияде были арестованы видные деятели королевства, среди которых оказался брат короля Салмана принц Ахмед и племянник монарха принц Мухаммед бен Наиф. Как следует из сообщений западной прессы, их обвинили в попытке государственного переворота.

О том, что саудовские власти провели накануне аресты, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на свои информированные источники. Задержания произошли рано утром 6 марта. Принц Ахмед и принц Мухаммед бен Наиф, которого в западной прессе принято называть МБН, были взяты под стражу, а их дома подверглись обыску. Им инкриминируют госизмену за предположительный заговор против наследного принца, хотя, как известно, вопрос о порядке престолонаследия был давно решён в пользу сына Салмана. Как следует из сообщений WSJ, задержанных может быть гораздо больше. Члены монаршей семьи, оказавшиеся в руках саудовских дознавателей, теперь, вероятно, столкнутся с угрозой смертной казни или пожизненного заключения, утверждают источники американской газеты.

Принц Ахмед считался ключевой оппозиционной фигурой. Он вернулся в Саудовскую Аравию осенью 2018 года после пребывания в Великобритании. Во время жизни за границей он, как сообщалось, критиковал власти за внешнюю политику. Так, гнев саудовского правящего дома вызвали заявления принца Ахмеда по поводу войны в Йемене, где Саудовская Аравия вместе с другими союзными ей арабскими странами вела бомбардировки мятежных формирований — хуситов. Известность получило видео, на котором у входа в свою лондонскую резиденцию Ахмед общается с манифестантами. Дядя кронпринца в 2017-м был одним из членов семейного Совета верности, который решает проблемы с престолонаследием. Когда стоял вопрос о преемнике Салмана, принц Ахмед выступил категорически против фигуры Мухаммеда. После того как королевский сын был официально назначен наследником, он так и не присягнул ему.

Принц Ахмед احمد بن عبد العزيز آل سعود/twitter.com

Арест принца Ахмеда выглядит странно с учётом того, что гарантами его безопасного возвращения в королевство два года назад выступали такие западные страны, как Великобритания. Тогда его поездка в Саудовскую Аравию смотрелась как попытка смягчить международное давление на Эр-Рияд, возникшее на фоне убийства известного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле. Приезд влиятельного принца, находившегося в опале, был призван разрушить стереотип о непримиримой позиции королевства по отношению к оппозиционным фигурам. Теперь же, вероятно, эти стереотипы только укрепятся. Несмотря на то что, по словам саудовских диссидентов, принц Ахмед был согласен на добровольное изгнание, ему приписывали способность объединить вокруг себя различные группы влияния в Саудовской Аравии. Если бы Ахмед и принц Мукрин, бывший наследник, объединили усилия, то «99% членов королевской семьи, служб безопасности и армии поддержали бы их», говорят саудовские диссиденты.

В самом начале восхождения принца Мухаммеда его социальные и экономические реформы вызывали одобрение на Западе, который давно призывал королевство пересмотреть свой подход к гендерной дискриминации и диверсифицировать национальную экономику. Однако тактика кронпринца в отношении политических оппонентов, декларативно прикрытая необходимостью борьбы с коррупцией, оттолкнула многих потенциальных сторонников в западных столицах. В 2017 году принц Мухаммед запустил неожиданную кампанию, в ходе которой многие из самых влиятельных бизнесменов и чиновников были заперты в эр-риядском отеле Ritz Carlton и обвинены в краже бюджетных денег. Освобождены были те, кто согласился заплатить десятки миллионов долларов в казну. Репутация кронпринца пошатнулась окончательно после трагедии с Хашогги. После этого мировое сообщество припомнило Мухаммеду всё — от табу на свободу слова до войны в Йемене.

Наследный принц Мухаммед Mikhail Klimentyev/www.imago-images.de/Global Look Press

Незадолго до выхода саудовского энергетического гиганта Saudi Aramco на IPO были предположения, что правящий дом изменит свою политику в отношении оппозиции — для того, чтобы не отпугнуть инвесторов. Последние события говорят, что Эр-Рияд по-прежнему склонен принимать эмоциональные и плохо продуманные с точки зрения репутационных рисков решения.